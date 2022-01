Gracia de Torres mostra la sua pancia dopo il parto gemellare: “Ad alcuni farà terrore”

Il post pubblicato dalla modella Gracia de Torres è un vero e proprio manifesto della body positivity dedicato alle donne e alle loro imperfezioni naturali. La donna ha pubblicato uno scatto che mostra la sua pancia dopo aver dato alla luce due gemelli. Sicuramente la sua pancia è molto diversa da quando faceva l’indossatrice per costumi da bagno o intimo, ma rivendica con orgoglio la sua nuova forma fisica, perché è necessario mostrare anche la realtà: “La vita ha diverse sfumature, diversi colori e diversi punti di vista. La mia pancia é diventata una mappa del tesoro, o un albero della vita, forse per altri un terrore.

Con questa foto probabilmente perderò tanti lavori futuri, anzi chi prenderebbe ancora per una campagna di costumi una donna con questa pancia? Solo qualcuno che ha la sensibilità di capire e il coraggio di mostrare le donne reali – scrive de Torres – penso alla società manchi quello: manca quella finestra al mondo reale, più campagne pubblicitarie dove si mostra la verità della vita è non solo dei canoni di bellezza perfetta”.

La modella nel lungo post ha poi continuato raccontando i suoi esordi di modella; solo con l’età ha capito che la bellezza è una cosa soggettiva e complessa: “Per cui ricordate – conclude la modella – non è solo quello che si vede da fuori, ma tutto quanto tu possa dare con la tua personalità. La naturalità di essere noi stesse ci premierà SEMPRE. Non abbiate paura di mostravi per come siete mai!”.

Non possiamo che unirci a questo appello e farle i complimenti per avere avuo il coraggio di mostrare la realtà anche se appare imperfetta, ma lei rimane sempre bellissima!