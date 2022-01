Pelè: il tumore si è esteso dal colon a fegato e polmoni?

L’anno scorso Pelè aveva subito un intervento per la rimozione di un tumore al colon e poi aveva affrontato un ciclo di chemioterapia. Recentemente ha passato due giorni in un ospedale di San Paolo, in Brasile, per poi essere dimesso giovedì scorso. Secondo alcune indiscrezioni i medici avrebbero trovato altre metastasi al fegato e ai polmoni del campione, ma nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata.

Sui suoi social sull’argomento tutto tace, anzi lui ignora l’argomento salute e pubblica un post per ricordare la cantante brasiliana Elza Soares, recentemente scomparsa e moglie di Garrincha con cui O Rey giocava nella nazionale brasiliana.

Nel frattempo la figlia del campione rassicura tutti i fan preoccupati per papà Pelè e lo fa con un video su Instagram in cui spiega che nulla è cambiato: “Non so quali notizie circolino, ma sto ricevendo tanti messaggi e sono tutti preoccupati. Non è cambiato nulla e non c’è niente di nuovo, mio papà va in ospedale tutti i mesi, anche due volte al mese. Sta a casa, sta bene e sta recuperando. Lui è super forte”.

Attendiamo quindi eventuali notizie ufficiali sulla sua salute prima di preoccuparci.