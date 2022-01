Vivono insieme, ma dormono in due stanze separate

Nessuno conosce la chiave per un matrimonio felice,e forse non esiste, ma sicuramente avere i propri spazi per lo meno aiuta anons cannarsi prima del tempo! Lo ha capito bene Tiffani Michele che su Tik Tok ha voluto mostrare come ha scelto di vivere la sua unione con il marito: in stanze separate!

D’altronde era un’usanza che si aveva già nei secoli scorsi e che forse oggi sta tornando di moda, spazi permettendo.

L’influencer racconta: "Quando ero piccola dividevo la mia stanza con mia sorella. Quando finalmente ho avuto una stanza tutta mia, mi sono promessa di non dividerla più con nessuno. Ma poi sono cresciuta e mi sono innamorata dell’uomo che ho sposato”. Evidentemente però la convivenza nella stanza con lui era un po’ claustrofobica, così parlandone sono arrivati ad un felice accordo: ognuno nella sua stanza.

La donna ha raccontato ai follower che per non dare troppe spiegazioni, definisce la sua stanza il suo “ufficio”, ma è lì che ha il suo armadio, anzi due, con tutte le sue cose e un letto comodo per riposini e per passarci la notte quando lo desidera, comodamente da sola.

Certo d’inverno con il gelo fuori, l’idea di avere qualcuno con cui condividere le fredde lenzuola è assolutamente allettante, ma se uno ha la possibilità di avere una stanza in più per fuggire dal marito che russa, dalla moglie che scalcia, dalla fidanzata che parla nel sonno e da altre possibili variabili, tanto meglio no?