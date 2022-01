Brad Pitt e Lykke Li nuova coppia?

Ormai è un po’ di tempo che Brad Pitt non spezza cuori in giro, dopo la faticosissima separazione da Angelina Jolie, con cui sta ancora battagliando in tribunale, l’attore non ha più avuto storie di grande rilievo, se non il flirt con la modella tedesca 29enne Nicole Portugalski, conosciuta a una festa.

In questi giorni circola però il nome della svedese Lykke Li come sua possibile nuova compagna. La cantante è vicina di casa dell’attore di Troy e questo sembra essere un grosso plus e avrebbe facilitato la privacy dei due che forse già da mesi si frequentano. Lei vive in una villa da quasi due milioni di dollari con il figlio Dion di 6 anni, lui sta a pochi minuti di macchina in una tenuta da 8 milioni di dollari a Los Feliz, vicinissimo anche alla casa della ex moglie, Angelina Jolie, che abita con i 6 figli avuti insieme. Sarebbe proprio il vantaggio della logistica a convincere il divo della bontà della relazione: tutti i suoi affetti sono comodi, vicini e pratici! Recentemente Brad Pitt e Lykke Li sono stati avvistati a cena dal Sun al Mother Wolf, un nuovo ristorante italiano amatissimo dalle star hollywoodiane. Quale posto migliore per fare colpo?