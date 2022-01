Una reunion speciale in vista per il cast di Scrubs

Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke, John C. McGinley, Judy Reyes, Neil Flynn e Christa Miller: non mancherà nessuno al panel live dell’ATX TV Festival di Austin che vedrà il cast si Scrubs di nuovo insieme. L’evento era previsto nel 2020, ma è stato rimandato a causa daella pandemia di Covid19, questa però sembra essere la volta buona. Insiema al cast di Scrubs durante il festival ci saranno altre due importanti reunion: quella di Parenthood e Justified. Per tutti quelli che continuano a sperare in un reboot (a oltre 10 anni dall’ultimo episodio uscito), c’è sempre speranza e lo dimostrano i continui revival di moda ora. Lo stesso Zach Braff, parlando di questa possibilità durante un podcast ha dichiarato: “Sarebbe divertente. Penso che sarebbe divertente per tutti noi fare qualcosa del genere. Dobbiamo solo fare in modo che la Disney sia coinvolta e che Bill Lawrence sia coinvolto. Penso che succederà; i fan sembrano volerlo davvero”. I fan lo vogliono, ma anche gli attori lo vogliono, oltre a Braff anche Sarah Chalke direbbe di sì a un eventuale tuffo nel passato: “Io sarei d’accordo. Mi piacerebbe farlo. Ne abbiamo parlato. Penso che le vite di tutti siano così folli e piene di impegni ma parliamo sempre di quanto sarebbe bello fare qualcosa come il cast di ‘Psych’. Penso che sarebbe molto interessante realizzare qualcosa del genere”. Manca solo un sì dall’alto e si torna a far ridere dall'ospedale!