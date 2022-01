In arrivo a febbraio la pillola anticovid di Pfizer

Si chiama Paxlovid la pillola anticovid che sarà disponibile già da queste settimane in Italia. Il Cts ha stabilito nella seduta del 28 gennaio i criteri di utilizzo del farmaco che si è rivelato efficace nel ridurre dell’88% il rischio di ospedalizzazione tra i malati di Covid. Il trattamento con Paxlovid deve essere iniziato entro i 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi e dura 5 giorni e prevede l'assnzione di 30 compresse nei 5 giorni, quindi una cura piuttosto impegnativa. Già autorizzato un mese fa negli Stati Uniti, il Paxlovid manterrebbe la sua efficacia pressoché invariata anche con Omicron; la pillola “ha il potenziale di mantenere concentrazioni plasmatiche molte volte superiori alla quantità necessaria per impedire la replicazione di Omicron nelle cellule", riferisce Pfizer.

Ema ha fornito le sue raccomandazioni dopo uno studio fatto su 2mila volontari divisi in due gruppi: a metà è stato somministrato Paxlovid, all'altra metà placebo. Nel mese seguente solo lo 0.8% dei pazienti a cui era stato somministrato il farmaco erano stati ricoverati per oltre 24 ore contro il 6.3% di chi non lo aveva assunto. Nel gruppo che ha assunto il farmaco non c'è stata aluna vittima, mentre nel gruppo "di controllo" si sono verificati 9 decessi.

Mikael Dolsten, Chief Scientific Officer e presidente Worldwide Research, Development and Medical di Pfizer, ha riferito che i risultati sono incoraggianti e "suggeriscono che questa terapia orale può essere uno strumento importante ed efficace nella nostra continua battaglia contro questo virus e le attuali varianti, incluso l'altamente trasmissibile Omicron. I risultati in vitro continueranno a essere convalidati"