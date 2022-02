Vuoi giocare ai videogiochi? Prima devi fare 12mila passi sul tapis roulant

Chi al gioco vuole giocare, un poco deve sudare. Potrebbe essere questo il motto di una mamma che su TikTok ha condiviso il suo metodo educativo per limitare la vita sedentaria del figlio. Lei sui social si chiama “themarienfarm” ed è una mamma statunitense di Albuquerque, in New Mexico. Ha pubblicato recentemente un video in cui il figlio sta sudando sul tapis roulant per raggiungere l’obiettivo giornaliero: 12 mila passi per poter giocare nel weekend ai videogiochi! Non male come idea, anche se il ragazzino sembra un po’in difficoltà, ma la motivazione è forte!



La donna ha spiegato che si tratta di un sistema da lei ideato per fare in modo che i suoi figli si mantengano in salute e non facciano una vita sedentaria fatta di ore davanti al pc o alla consolle, rischiando di andare incontro a problemi di salute come l’obesità, ad esempio. C’è anche poi il concetto di “guadagnarsi” qualcosa, di sudarselo nel vero senso della parola. “Possono scegliere in totale autonomia" ha detto la mamma, non sono obbligati a portare a termine l’obiettivo dei passi, semplicemente se non lo raggiungono, non potranno giocare nel weekend!