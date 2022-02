Tom Holland e Zendaya vivranno insieme a Londra

25 anni Tom Holland e 25 anni Zendaya, l’età è quella giusta per fare il passo della convivenza, anche se lei siamo abituati a vederla sempre piccola viste le sue radici disneyane. I due si frequentano ufficialmente ormai da qualche mese e avrebbero preso casa insieme per andare a convivere a Londra, città in cui Holland è cresciuto. La coppia ha acquistato casa a Richmond, non un posto qualsiasi, ma qui vivono già personalità del calibro di Mick Jagger, Sir David Attenborough e Angelina Jolie (o almeno ha una delle sue proprietà qui).

La casa è costata 3 milioni di sterline, cifra importante, ma commisurata al loro portafogli: lui ha un patrimonio di 13 milioni si sterline, lei rimane umile con i suoi 11 milioni. Non contenti i giovani stanno pensando a una mega ristrutturazione per accontentare alcuni capricci: una sala cinema, una palestra e una caverna, cioè un posto dove dedicarsi agli hobby in santa pace.

Ovviamente in un posto così la sicurezza sarà al top, come ha raccontato una persona vicino alla coppia in una dichiarazione fatta al Mirror: “Loro sono al settimo cielo per la nuova proprietà e per iniziare a lavorare insieme alla ristrutturazione. Sono molto innamorati e volevano che la loro prima casa fosse a Londra, dove Tom è cresciuto. Tutti sono entusiasti per loro. Tom ha chiarito che vuole una sicurezza hi-tech in ogni zona, a partire da un cancello di sicurezza in acciaio sul vialetto. Inoltre è stato anche molto preciso riguardo alla sua caverna e alla sala cinema. Il piano è che si trasferiscano dopo i lavori di ristrutturazione, probabilmente alla fine dell’estate”.

In bocca al lupo per l’avventura d’amore.