Blanco è innamorato pazzo della fidanzata Giulia Lisioli

Blanco è il fenomeno dell’ultimo anno appena terminato e la vittoria conseguita a Sanremo insieme a Mahmood è solo la ciliegina sulla torta dopo milioni di ascolti raccolti su Spotify. Che Mahmood e Blanco avrebbero vinto Sanremo era quasi scontato, un po’ meno scontato è l’amore per Blanco, al secolo Riccardo Fabbriconi, per la sua fidanzata. Lui ha solo 19 anni, ma è innamorato perso di Giulia Lisioli, 23 anni. I due ragazzi sono entrambi originari del bresciano e sono fidanzati da 1 anno e mezzo.

Di lei non sappiamo quasi nulla se non che si è diplomata all’Itis nel 2017 e frequenta ora il Centro Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli” di Brescia. Insieme sono apparsi pubblicamente per la prima volta ai Seat Music Awards 2021, dove si sono presentati mano nella mano. Mentre lei racconta molto più spesso di lui la loro vita insieme attraverso i social.

Dopo la vittoria, Blanco ha dichiarato in un’intervista: “Se sono fidanzato? Sì, e ci tengo! L’ho conosciuta in una fase in cui non facevo ancora questo. A lei delle canzoni, del fatto che faccio musica, non frega niente – ha risposto il cantante – Mi prendo cura di lei. Sempre“.



Già sull’Ariston il giovane cantautore aveva omaggiato la sua fidanzata sollevando in aria il mazzo di fiori ed esclamando “Ciao Giulia“, ma le parole pronunciate dopo sono una bellissima dichiarazione d’amore sincero. La coppia vive insieme a Calvagese della Riviera, vicino Brescia e anche grazie alle tante foto passionali che raccontano la loro vita insieme Giulia ha raccolto più di 80mila follower. In effetti è un gran bel vedere!