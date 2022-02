La tiktoker litiga con il fidanzato per i peli sulle gambe: “Sei schifosa”

Negli ultimi anni si sta discutendo molto della libertà femminile di depilarsi o meno e in generale di fare del proprio corpo ciò che si vuole al di là dei canoni estetici suggeriti dalla società, ma davanti a una gamba femminile pelosa, la reazione più diffusa è ancora quella di critica o repulsione. Quando la tiktoker @bonedrymikers ha spedito la foto delle sue gambe non depilate al fidanzato, sperando in una battuta ironica, ha ricevuto invece una reazione molto severa: “Penso che dovresti davvero farti una ceretta. È disgustoso essere onesti”. La donna aveva comunque intenzione di depilarsi, finito l’inverno, ma lui ha rincarato la dose: “No, dovresti sentirti in imbarazzo. Per una donna è poco igienico e inoltre mi spegne ogni voglia! Basta, tornerò a parlarti quando ti sarai fatta la ceretta”.

Di tutt’altro avviso i follower della ragazza che hanno difeso la sua libertà di radersi a spada tratta. La crepa aperta dai pelo, non è stata una lite passeggera, tanto che la ragazza ha poi annunciato di aver concluso la litigata con il fidanzato anti-pelo che in ultimo le avrebbe detto: “Preferisco che le nostre gambe non si assomiglino e non riesco a credere che ci sono così tante persone che ti danno ragione”. Forse i peli sulle gambe non sono un motivo valido per lasciarsi, ma la difesa della propria libertà personale, sicuramente lo è.