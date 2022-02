Gli emoji non sono tutte uguali: se usi ancora il pollice alzato sei un boomer

In generale un uso spasmodico delle emoji indica un goffo tentativo di sembrare più giovani di quel che si è. Ora arriva anche uno studio a dirci che non tutte le emoji sono uguali; l’agenzia indipendente e internazionale di ricerca Perspectus Global ha scoperto che le emoji che piacciono agli under 30 non sono le stesse che divertono gli over 30. La ricerca è stata effettuata su un campione di 2000 giovani tra i 16 e i 29 anni ed è emerso che ad esempio per il 24% degli intervistati il pollice alzato è usato solo più dai vecchi! Ma anche mandare un cuore rosso, l’ok con la mano e la faccina che piange sono tutte scelte molto antiquate per i più giovani. Ma non preoccupatevi, esistono dei simboli che mettono tutti d’accordo: giovanissimi e meno giovani vanno matti per la faccina che ride a crepapelle, ma sono anche tutti d’accordo che il simbolo del teschio non piace a nessuno e infatti è poco diffuso sia tra i giovani che tra i vecchi.

Tra i giovanissimi le emoji che vanno forte sono il fuoco, la melanzana e la faccia con gli occhi a cuoricino, tutti simboli allegri ed energici. Molti intervistati (il 78%) hanno poi ammesso di aver utilizzato delle emoji di cui hanno scoperto il significato solo dopo, e di solito era un significato peggiore di quello che pensassero. Lo studio evidenzia che ci siano anche delle differenze di genere sull’utilizzo delle emoji: il 26% delle ragazze ha detto che la faccia con gli occhi a cuoricino era la sua preferita in assoluto, scelta confermata solo dal 7% della controparte maschile, ad esempio. Tutti d'accordo invece sul fatto che gli emoji siano ormai indispensabili e sostituiscano molte parole. Eve Porter, portavoce di Perspectus Global ha commentato la ricerca: "Ormai è chiaro che questi simboli sono una parte vitale della nostra comunicazione, sia in ambito professionale che personale. Questa ricerca indica l’importanza di stabilire quale usare. Se non volete sembrare vecchietti, sarebbe saggio evitare il pollice alzato!”