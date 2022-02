Riceve una dentiera per posta: è la sua, smarrita 11 anni prima

Paul Bishop, un 63enne che abita vicino a Manchester, si è visto recapitare a casa una dentiera. Inizialmente ha pensato ad uno scherzo poco simpatico, ma quella che gli è arrivata a casa non era una dentiera finta, ma si trattava proprio della sua dentiera, smarrita 11 anni prima dal signor Bishop a Benidorm.

La dentiera era stata spedita dalle autorità spagnole; l’uomo 11 anni prima si trovava in Spagna per partecipare a una festa di compleanno un po’ molesta, tanto che il signor Bishop si era ritrovato a vomitare in un cestino della spazzatura, perdendo anche la dentiera, senza accorgersene subito. Una volta tornato nel suo Paese ha provveduto a comprare una nuova dentiera e non ha più pensato a quella smarrita nei bagordi spagnoli.

Per legge i denti (o la dentiera) sono considerati un pezzo del corpo e vanno restituiti al legittimo proprietario; così la Spagna si è messa all’opera per restituire i denti a chi li aveva persi. Grazie ad alcune analisi è stato possibile rilevare il DNA del signor Bishop sulla dentiera ritrovata. Il sacchetto recapitato con i denti conteneva anche un biglietto con su scritto: “Per favore, torna di nuovo in Spagna, ma fai attenzione”.