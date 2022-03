Pagato per fare la vita da Homer Simpson: mangia ciambelle e guarda il cartone animato in loop

Alexander Townley ha 26 anni, vive a Nottingham e fa la vita che molti di noi sognano: passa le ore a guardare i 717 episodi dei Simpson, stipendiato e con una fornitura gratuita di snack per addolcire le ore. Il lavoro è semplice e consiste nell'analizzare attentamente ogni puntata, per farlo riceverà 5000 $. "Sono un vero fan dei Simpson, è il lavoro dei miei sogni - ha spiegato ai giornalisti -. Per questo lavoro, devo analizzare ogni episodio come un critico, e ogni settimana ricevo ciambelle vegane gratis. Chi non amerebbe questo incarico? I Simpson mi piacciono da sempre: sono il riflesso della società e ironizzano sui suoi stereotipi".

Non pensate che possa assumere la posizione Homer Simpson mentre “lavora”, niente svacco sul divano e bavetta alla bocca: "Devo stare seduto con un taccuino e una penna, e devo scrivere ogni piccolo dettaglio, ad esempio la frase che scrive Bart sulla lavagna o la scenetta della famiglia davanti alla tv nella sigla, cose che cambiano ogni volta. Ci sono state settimane in cui ho guardato fino a 30 episodi al giorno, e vi assicuro che è mentalmente stancante". Per riprendersi dalla fatica, c’è la ciambella. Quando lo ha raccontato ai suoi amici, stentavano a crederlo, ma adesso un po’ lo invidiano, avete mai visto un lavoro più strano di questo?