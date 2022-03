TikTok aumenta la durata massima dei video a 10 minuti

Al lancio del social network la durata massima dei video era di 15 secondi per TikTOk, poi è stata aumentata a 60 secondi, fino all’estate passata quando TikTok aveva aggiornato la durata dei video della piattaforma fino a 3 minuti. Oggi il limite triplica e arriva a 10 minuti. “Pensiamo sempre a nuovi modi per portare valore alla nostra community e arricchire l'esperienza dei tiktoker. - ha dichiarato un rappresentante dell’azienda - L'anno scorso abbiamo introdotto video più lunghi, dando agli utenti più tempo per creare e divertirsi su TikTok. Oggi confermiamo la possibilità di caricare video della durata massima di 10 minuti. Una novità che speriamo possa liberare ancora più possibilità creative per i nostri iscritti in tutto il mondo".

I video lunghi pagano, a dimostrarlo è l’esperienza di YouTube che nel 2021 ha raccolto 28,8 miliardi di dollari dalla pubblicità. Anche Meta mette a disposizione sempre più formati video per i suoi utenti; ad esempio nel 2021 ha introdotto i reel che sono video da 15 a 30 secondi che funzionano esattamente come TikTok e permettono di editare piccole clip e sincronizzare i propri video con tracce audio di altri video già caricati da altri utenti. E se Instagram vuole imitare TikTok, TikTok vuole rincorrere YouTube, con video così lunghi sicuramente quelli che vuole attrarre non sono i video dei soliti balletti, ma contenuti più complessi, strizzando l’occhio a tutti gli influencer che hanno bisogno di più tempo per promuovere prodotti o parlare degli argomenti che stanno loro a cuore. Se già eravate abituati a perdere molto tempo sul feed di TikTok, con i video così lunghi vi conviene mettere un alert sullo smartphone dopo un tempo limite massimo di tempo prestabilito, o finirete inglobati nel vortice TikTok.