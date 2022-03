E se il pannello solare lo mettessimo sul balcone?

In questo momento storico è fondamentale continuare a parlare di energia rinnovabile e sostenibile per non dipendere più da altri fornitori o da risorse limitate. Il fotovoltaico è sempre più evoluto e basta un balcone assolato per iniziare a risparmiare qualcosa. Soprattutto in quei palazzi dove non è possibile installare il classico fotovoltaico da edificio (quello che si posiziona normalmente sul tetto), il pannello da balcone è la soluzione più immediata ed ecologica: un singolo pannello solare da 1,2 kWh o da 2,4 kWhm può essere messo ovunque sul balcone e trasportato con l'ausilio di un supporto su ruote. L’impianto si collega alla rete della corrente domestica determinando una potenza aggiuntiva. Sarà necessario avere un contatore bidirezionale, che misuri oltre ai consumi anche l'energia immessa in rete, cioè prodotta dall’ impianto fotovoltaico. Ovviamente con un pannello solo non potrete essere indipendenti dalla fornitura di altre energie, ma il risparmio in bolletta sarà immediato. Un pannello così, dopo aver immagazzinato sole tutto il giorno può alimentare un pc per circa 3 ore, e l’aspirapolvere per circa 30 minuti, ad esempio. Il costo di un pannello simile è di 1500 euro per cui vale ancora l’incentivo al 50% sotto forma di detrazione fiscale in 10 anni. Insomma se avete paura di restare senza luce e per fare un gesto di sostegno al pianeta, il pannello da balcone è davvero alla portata di tutti.