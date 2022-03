Giornata Internazionale della donna: a Milano un murale per Franca Rame e Franca Valeri

Il comune di Buccinasco, nel Milanese, ha in programma una serie di iniziative in preparazione alla Giornata internazionale della donna, tra queste è sbucato un murale, realizzato con il patrocinio del comune, che ritrae due donne simbolo del teatro e del femminismo italiano: Franca Rame e Franca Valeri. L’opera si intitola “Donne Franche. Donne libere", realizzato dagli artisti Prosa e Poms del collettivo We Run the Streets. Il murale è stato fatto a fianco alla scritta antiviolenza realizzata nel 2019: "La violenza non è amore. Non sei sola". L'opera murale annuncia una serie di iniziative, riunite nella rassegna "Donne Franche. Donne libere", organizzata dal comune per celebrare la ricorrenza dedicata alle donne: "Tanti appuntamenti per riflettere sui diritti delle donne - racconta Grazia Campese, assessora alle Pari opportunità del Comune di Buccinasco - . La Giornata internazionale della donna è una data importante, un momento che ci permette di fare il punto sulle conquiste delle donne e su tutto quello che dobbiamo ancora raggiungere per ottenere la parità dei diritti”. Spettacoli teatrali, presentazioni di libri a tema e molti momenti di riflessione, faranno parte delle iniziative realizzate per sensibilizzare alla parità di genere: “È una responsabilità da condividere insieme per un futuro migliore e il nostro compito deve essere quello di sostenere le bambine e le ragazze, renderle più forti, ma soprattutto sensibilizzare sul tema i ragazzi", ha concluso Campese.