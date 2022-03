La storia di Winston: il cane rimasto sotto terra per 60 ore

Il cane Winston era a spasso con la sua famiglia nella foresta di Diamond Jubilee Wood, nel Leicestershire, in Inghilterra; quando ha intravisto una buca nascosta da alcune foglie, non ci ha pensato due volte e, spinto dalla curiosità, si è addentrato nel tunnel, probabilmente scavato dai tassi, rimanendo però intrappolato nel fango. I tassi, però, sono animali protetti, motivo per cui i soccorsi hanno dovuto per legge attendere 48 ore prima di intervenire. “Quando i vigili del fuoco hanno iniziato a cercarlo, pensavamo davvero di averlo già perso e ci stavamo preparando mentalmente al peggio”, ha dichiarato la padrona Heather. Per fortuna grazie ad evoluti strumenti di localizzazione e a dispositivi sonori sono riusciti a individuare Winston; dopo 5 ore passate a scavare lo hanno raggiunto. Il cane era ovviamente super entusiasta di vedere la padrona, che è scoppiata in lacrime. Dopo alcuni giorni un po’ sottotono, Winston è tornato in splendida forma, ma dopo aver trascorso quasi 60 ore in trappola sotto terra, forse adesso sarà un po’ meno curioso!