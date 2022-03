Ecco alcuni lavori da sogno immersi nella natura

Lavorare all’aperto fa bene alla mente, al cuore, al corpo. Ma la maggior parte di noi è chiusa in un ufficio o un in un negozio. Se siete davvero stufi della vita “in cattività” potreste sempre valutare alcune posizioni lavorative da sogno, da svolgere immersi nella natura.

Una su tutte: il manager delle infrastrutture di un parco nazionale per circa 80 mila euro annui. Il parco Sépaq National Parks & Nature Reserves, in Quebec è alla ricerca di figure professionali che sicuramente sono piuttosto inusuali, almeno dalle nostre parti. Il manager del parco pianifica, supervisiona le operazioni quotidiane del parco, principalmente di manutenzione delle infrastrutture e della vivibilità del parco.

Se vi accontentate di qualcosa di più umile, potreste fare domanda per il posto di uomo della manutenzione dei sentieri; coloro che tengono puliti i percorsi da erbacce, rami e impedimenti, per assicurare a tutti i visitatori piacevoli passeggiate.

Se vi sentite un po’ controllori, il ranger è il lavoro per voi, dovete far rispettare le regole, in maniera amichevole ed essere amanti della natura.

Ci sono poi posizioni aperte come personale per la pulizia e il presidio, per evitare che le persone appicchino incendi o violino le regole per il rispetto ambientale e dell’ecosistema parco. Tutte queste figure professionali prevedono una retribuzione che parte dai 20 dollari l’ora a salire. Non male per restare immersi nei boschi tutto il giorno!

In realtà anche da noi esiste la possibilità di lavorare all’aria aperta, immaginate a tutte le riserve naturali delle Alpi o degli Appennini, basta sapersi guardare intorno, ma sugli stipendi, non possiamo garantire.