Francesca Ferragni si sposa: la proposta romantica sul lago di Garda

È di nuovo tempo di festa in casa Ferragni: questa volta si celebra il fidanzamento ufficiale di Francesca Ferragni, la maggiore delle tre sorelle Ferragni.

La proposta è arrivata in concomitanza in occasione della festa di compleanno di Francesca che compie 33 anni. In un esclusivo agriturismo sul lago di Garda, il fidanzato Riccardo Nicoletti si è inginocchiato per chiederle la mano, e lei ovviamente ha detto sì, tra le lacrime di commozione, mentre lui le infilava l’anello al dito!

I due stanno insieme da 10 anni e un paio di mesi fa hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio, un maschietto, che sarà il primo cuginetto di Leone e Vittoria. Francesca Ferragni è una dentista, mentre Riccardo Nicoletti è un musicista, chitarrista di due band: gli Under Static Movement e i Rosco Dunn. I due sono una coppia variegata, ma affiatata e questo fidanzamento promette bene.

Ecco il video della proposta: