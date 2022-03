Mondo digital: l'86% degli italiani non ha la competenze necessarie

I lavoratori di oggi non si sentono all’altezza dei tempi che corrono, almeno in fatto di avanzamento tecnologico. Secondo il Digital Skills Index, indagine che inquadra le competenze digitali nel mondo del lavoro a livello globale, la maggior parte degli intervistati non sente di avere le competenze digitali necessarie a restare al passo con i tempi. L’82% degli intervistati ha però intenzione di apprendere nuove competenze nei prossimi cinque anni, per rimanere al passo con l’avanzamento tecnologico. La situazione in Italia è ancora peggio: l’86% degli intervistati italiani dice di non avere le competenze digitali richieste dalle aziende e l’87% crede che non le avrà nei prossimi 5 anni. L'Italia è al di sotto della media globale di digitalizzazione e al suo interno ha anche un divario generazionale importante. In Italia l’81% degli intervistati della Generazione Z ritiene di avere un livello avanzato nelle competenze social, ma solo uno su cinque crede di possedere le competenze digitali necessarie per il mondo del lavoro di oggi, mentre la situazione si fa ancor più disastrosa se si prendono in considerazione Millennial e Baby Boomer. Solo un baby boomer su 10 ha dichiarato che si formerà nei prossimi 5 anni per aumentare le proprie competenze digita. In sintesi: siamo tutti impreparati, ma almeno i giovani vogliono rimediare!