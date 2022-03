Bianca Balti: ho congelato gli ovuli dopo una relazione tossica

La modella trentasettenne Bianca Balti ha condiviso su Instagram la sua scelta di congelare alcuni ovociti: “L’ho fatto lo scorso anno, alla fine di una relazione fatta di dinamiche tossiche. Ho deciso di non limitare la mia possibilità di diventare ancora madre alla presenza di quell’uomo e in generale di una relazione”, ha spiegato lei stessa.

Il boyfriend che l’ha ferita è il manager Sal Lahoud, con cui ha concluso una relazione a inizio dello scorso anno. Balti è già mamma di due figlie: Matilde di 14 anni e Mia di 6, nate da due relazioni differenti, eppure la sua voglia di maternità non sembra essersi esaurita.

La modella ha condiviso un racconto molto intimo del rapporto poco sano che aveva con l’ex che a suo dire utilizzava l’argomento “figli” per ricattarla: “Procreare era una scelta sua di cui io ero un mero accessorio – racconta Balti – Si spendeva molto nell’argomentare il perché io avessi bisogno di lui, ma non lui di me. Si accertava che lo capissi e che non me lo dimenticassi. Me ne parlava in modo calmo, razionale e logico. E io, ovviamente, gli credevo. Piangevo, sbattevo la testa al muro, mi disperavo”. Grazie alla psicoterapia la modella è uscita da una relazione che considerava tossica e ha guadagnato la sua indipendenza “riproduttiva”; e parlando della possibilità di poter congelare gli ovuli ha dichiarato: “Secondo me è la celebrazione della propria femminilità. Quando si è giovani magari si ha voglia di fare tante cose, poi a un certo punto può essere troppo tardi per diventare madri. Con questa tecnica non si corre il pericolo di arrivare troppo tardi. Se potrò ancora permettermelo economicamente e se loro lo vorranno, regalerò alle mie figlie la possibilità di farvi ricorso quando saranno grandi”. Un bel messaggio per tutte le donne incastrate in rapporti di dipendenza malsani: uscitene!