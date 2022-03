L'incredibile storia di amicizia tra Belle e Bears: cane e gatto inseparabili

Belle e Bears sono una coppia bizzarra: una terranova e un gatto, ma prima di tutto sono amici. Quando la pet therapy si fa anche tra animali, funziona! I due sono inseparabili, tanto che quando Bears deve andare dal veterinario, l’unico modo per farlo stare tranquillo è che Belle sia al suo fianco.

La loro padrona, Emily, ha raccontato la loro tenera storia, commuovendo tutti. Il gatto, come spiegato da Emily, diventa molto ansioso quando deve andare nello studio del veterinario e l’unico modo per calmarlo è la presenza della sua socia Belle. “Sono stati i veterinari a chiedere di portare Belle perché Bears è molto più tranquillo e si comporta meglio quando ha la sua sorellona accanto. Anzi, non è solo sua sorella. È il suo cane di supporto emotivo”, ha raccontato Emily.

I due hanno un rapporto speciale: giocano, si aiutano, lottano, ma il loro è un rapporto assolutamente fraterno. Lo potete vedere direttamente con i vostri occhi nel video qui sotto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Belle The Newf & Bears the Cat (@bearsandbelle)