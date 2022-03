Michelle Hunziker bacia Giovanni Angiolini: nuovo amore in vista?

Michelle Hunziker è in un momento d’oro per quanto riguarda la sua carriera, dopo il successo del programma “Michelle Impossible”, si è presa una vacanza per godersi il momento. Reduce dalla fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, Hunziker aveva proprio bisogno di buttarsi nel lavoro. Sembra però che ci sia già qualcun altro all'orizzonte. Dopo i rumors di un (improbabile) ritorno di fiamma con l’ex Eros Ramazzotti, ora tiene banco un’altra ipotesi d’amore. Il giornale tedesco Bunte ha immortalato la showgirl mentre bacia (con indosso la mascherina) Giovanni Angiolini. I due sono stati paparazzati in Sardegna mentre camminavano vicini per poi scambiarsi quel bacio che non è sfuggito all’obiettivo dei paparazzi. Lui è un medico dal volto noto: classe 1981, ha partecipato nel 2015 al Grande Fratello, per poi tornare subito dopo a svolgere la professione medica nel suo studio. Nel frattempo però ha raccolto 372mila follower su Instagram, tra cui c’è proprio la svizzera Michelle Hunziker. Per ora nessun commento dai diretti interessati, staremo a vedere, se questo gossip è quello “buono”.