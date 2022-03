Il ritratto di Marylin Monroe di Andy Warhol all’asta per 200 milioni di dollari

Il quadro, intitolato “Shot Sage Blue Marilyn”, è uno dei più famosi della storia d’arte moderna. Misura 101.6 x 101.6 cm e parte da una stima di partenza di 200 milioni di dollari. Fu dipinto nel 1964 e consegnato dalla Fondazione Thomas e Doris Ammann di Zurigo alla casa d'aste Christie's di New York. Il suo ricavato andrà in beneficenza alla fondazione e servirà per migliorare la vita dei bambini di tutto il mondo grazie alla fornitura di programmi di assistenza sanitaria ed educativa, di cui si occupa l’ente.

Warhol iniziò a creare serigrafie di Marilyn Monroe dopo la sua morte nell'agosto 1962, facendone decine di versioni. Nel 1964 sviluppò una tecnica serigrafica più raffinata e impegnativa per la lunghezza che comportava, tanto che non utilizzò più questa tecnica negli anni successivi, quindi l’opera Shot Sage Blue Marilyn è davvero preziosa.

Alex Rotter, presidente di Christie's, ha commentato: "Il più significativo dipinto del XX secolo che sta per andare all'asta, Marilyn di Andy Warhol, è l'apice assoluto del Pop Art americana e la promessa del sogno americano che racchiude ottimismo, fragilità, celebrità e iconografia tutti insieme. Il dipinto trascende il genere del ritratto in America, superando l'arte e la cultura del Novecento secolo. Accanto alla Nascita di Venere di Sando Botticelli, alla Gioconda di Leonardo Da Vinci e a Les Demoiselles d'Avignon di Pablo Picasso, Marilyn di Warhol è categoricamente uno dei più grandi dipinti di tutti i tempi ed è un'opportunità unica di presentare questo capolavoro all'asta"