Nelle scuole italiane arriva una nuova materia di studio: l’educazione emotiva

Dopo lo spaesamento generato nel mondo della scuola dalla pandemia e dalla DAD sembrava doveroso fare qualcosa per prendersi cura non solo della formazione culturale dei giovanissimi, ma anche di quella emotiva. In quest’ottica nasce la proposta di legge approvata dalla Camera di introdurre l’educazione emotiva in via sperimentale nelle scuole del nostro Paese. Questa materia dovrebbe educare all’empatia, alla comunicazione, al rispetto reciproco, ma anche al pensiero critico. Si tratta di fornire gli strumenti per raggiungere un benessere emotivo generale, aiutare i ragazzi a conoscersi e capirsi. Vittoria Casa, presidente commissione Cultura Scienza e Istruzione alla Camera, ha parlato dell’iniziativa: “Mai come in questo momento la scuola ha il compito di ricomporre il disorientamento verso il mondo circostante delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. A loro vanno forniti gli strumenti per superare le criticità generate dalla pandemia e per potersi affermare nella vita. Oggi integrare nella didattica le competenze non cognitive è altrettanto fondamentale che apprendere i diversi saperi disciplinari”. Casa ha anche fatto presente che il nostro Paese è nettamente indietro rispetto al resto dei Paesi europei, già attenti ad aspetti di formazione trasversali: “La scuola italiana deve aprirsi alle sfide della modernità. Abbiamo un gap formativo in confronto agli altri Paesi europei. La globalizzazione impone sistemi culturali innovativi e flessibili e questa proposta di legge è una grande opportunità per una grande rivoluzione”.

Le scuole che decideranno di partecipare alla sperimentazione dovranno presentare un progetto. Il primo anno sarà dedicato alla formazione dei docenti, mentre dal secondo anno verranno introdotte in aula come competenze trasversali a tutte le ,aterie, una serie di soft skill. L’obiettivo è quello di sviluppare nei giovanissimi un’intelligenza emotiva che li aiuti a tramutare le conoscenze in competenze.