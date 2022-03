La Regina Elisabetta lancia il suo detersivo per piatti

La Regina Elisabetta negli ultimi anni di regno sta sparando un sacco di cartucce commerciali: prima i biscotti per cani e il profumo, sempre dedicato ai pelosi, adesso è la volta del detersivo per piatti firmato da Sua Maestà. Il detersivo è regale, venduto in un'elegante bottiglietta da 500 ml pare che abbia il profumo delle “passeggiate costiere", qualsiasi cosa voglia dire. Deve certamente essere un pregiato aroma perché il prezzo non è per nulla modesto: 14,99 sterline, circa 10 volte tanto un detersivo dei comuni mortali. Il detergente per piatti ha impresso il logo della “Royal Sandringham Estate”, la tenuta di campagna della Regina, e sull’etichetta si legge: “Ispirati da una passione condivisa per la protezione del nostro ambiente, abbiamo collaborato con Norfolk Natural Living, per creare il nostro detersivo per piatti a soli 10 miglia dalla tenuta, utilizzando i migliori ingredienti botanici".

E a chi si chiede che c’entri la Regina con i lavori domestici, la risposta arriva dall’ex maggiordomo di Sua Maestà, Burrel, che durante il podcast “The secret”, qualche tempo fa aveva raccontato che “a Sua Maestà piace fare picnic, ma anche pulire… Si infila i guanti e quando si trova a Balmoral lava i piatti e la sua dama di compagnia li asciuga. Le piace bagnarsi le mani nel lavandino”. Negli ultimi anni la Regina si sta mostrando sempre più umana!