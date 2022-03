C’è aria di separazione tra Charlene e Alberto di Monaco

In questi mesi abbiamo parlato spesso di Charlene Wittstock, ma soprattutto per le sue condizioni di salute, quasi misteriose. Oggi sembra che ci siano anche altri problemi, coniugali soprattutto. La Principessa sarebbe sul punto di chiedere il divorzio, a patto che il marito Alberto non accetti alcune richieste: Charlene vorrebbe lasciare definitivamente Palazzo Grimaldi e trasferirsi insieme ai figli a Roc Agel (dove già si trova per terminare la sua convalescenza). A raccontare queste indiscrezioni è la rivista francese “Voici”, secondo cui il principe Alberto cederà alle richieste della moglie pur di evitare il divorzio. Uno dei motivi della discordia sarebbe il cattivo rapporto tra Charlene e le cognate Caroline e Stephanie. Probabilmente quindi la principessa resterà a lungo con i figli Jacques e Gabriella nella residenza alle pendici del Monte Agel, in Francia, immersa nella natura e lontano dalle questioni di palazzo.

L’amore tra Charlene Wittstock e Alberto di Monaco è scoppiato oltre 20 anni fa: i due si sono incontrati per la prima volta alle Olimpiadi di Sydney del 2000. Lei gareggiava con la sua squadra sudafricana e ne rimase affascinato. Quando gareggiò a Montecarlo lui le consegnò i fiori che spettano a chi conquista il podio, e da allora si innamorarono. Il matrimonio è arrivato nel 2011, ma spesso si sono susseguiti rumor di crisi e malelingue. Oggi però le voci sembrano quanto mai reali.