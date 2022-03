Mette una telecamera nascosta in casa della nuora: quando lo scopre si infuria

Una storia che ha dell’incredibile, quella raccontata dall’utente @throwraOP96657 su Reddit: una suocera era così ossessionata dalla moglie del figlio da arrivare a mettere una telecamera nascosta per spiarli. La telecamera era posizionata addirittura in camera da letto!

"Ho bandito mia suocera da casa perché aveva installato una telecamera nascosta in camera da letto", recita il titolo del post. "Mio marito è stato costretto a letto per un incidente qualche mese fa - racconta la donna - e io mi sono presa cura di lui. Mia suocera ha cominciato a esercitare una grande pressione su di me, pregandomi di dedicare a lui più tempo possibile, di non fargli mancare nulla, e di darle aggiornamenti sulla sua situazione ogni ora. Si arrabbiava molto se non le scrivevo e ogni volta che veniva a trovarci non faceva assolutamente nulla per aiutare. Anzi, faceva sempre notare quello che non andava, quello che avrei dovuto fare e non fare". Già così ci sarebbe abbastanza materiale per una lite, ma il “bello” deve ancora venire. ”Giorni fa mi ha chiamato per rimproverarmi di non aver cambiato le lenzuola da troppo tempo. Non avevo idea di come lo avesse scoperto, dato che mio marito non l'aveva chiamata. Così mia cognata mi ha detto la verità: mia suocera aveva installato una telecamera nascosta in camera da letto per controllare se mi stessi prendendo cura al meglio di suo figlio". Apriti cielo, ovviamente è seguita una lite furiosa e la nuora ha vietato alla suocera di mettere piede in casa sua. Il marito e il resto della famiglia hanno però definito troppo severa la sua reazione. Tutti gli utenti sono invece concordi: meglio il divorzio che vivere così!