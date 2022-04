Neonato abbandonato salvato da una cagnolina randagia

La cagnolina Way era una randagia nelle strade di una città argentina, ogni notte girava in cerca di cibo da portare ai suoi cuccioli; una notte Way ha notato una scatola con dentro un neonato che evidentemente era stato appena abbandonato. La cagnolina non ci ha pensato due volte, ha preso uno ad uno i suoi cuccioli e li ha disposti intorno al piccolo per tenergli calore. Era inverno e senza l’intervento di Way il neonato probabilmente non ce l’avrebbe fatta. Il giorno seguente il pianto del bambino ha attirato alcuni passanti che hanno osservato con stupore la scena che si sono ritrovati davanti. Dopo alcune indagini si è scoperto che il piccolo era stato abbandonato dalla madre quattordicenne che non sapeva come crescere il figlio. La ragazza è stata convinta ad affrontare un percorso psicologico mentre il bimbo è stato portato in ospedale per accertare le sue buone condizioni di salute, grazie alle cure della cagnolina Way. Lieto fine anche per lei e i suoi cuccioli che sono stati tutti felicemente adottati!