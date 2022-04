Monaco: intrigo a palazzo, il principe Alberto è preoccupato per le sorti del principato

Qualcosa sembra preoccupare il principe Alberto di Monaco: i cosiddetti “Dossier du Rocher”, pubblicati su un sito web e che potrebbero far scoppiare uno scandalo. I dossier prendono di mira alcuni uomini di fiducia di Alberto II, che sarebbero pronti a destabilizzare il principato, minando il mercato immobiliare. Le Monde ha voluto indagare su questi presunti intrighi di corte in un’inchiesta giornalistica, etichettata come “spazzatura” dai diretti interessati. Secondo il Principe Alberto, la situazione è preoccupante: “Attaccando queste persone, è al Principato che si vuole arrivare, è una manovra di destabilizzazione”, ha dichiarato il principe, facendo riferimento anche all’insistente attenzione mediatica sul suo rapporto con Charlene. “C’è tutto un giro di persone che ha interesse a che non cambi il modo fare qui, e io l’avevo detto sin dal mio primo anno di regno che è mia intenzione perseguire una gestione più trasparente e più etica”, ha specificato il Principe in risposta alle accuse fatte da Le Monde. Da una parte le accuse di poca trasparenza e dall’altra le voci sulla sua imminente separazione con l’ex nuotatrice, sarebbero solo un modo per indebolire la credibilità del Principe, almeno secondo il Principe stesso. Lui non ha mai nascosto che il suo obiettivo alla guida di Monaco fosse anche quello di “far capire alla gente che c’ è anche un modo di far soldi, di produrre ricchezza nel rispetto delle leggi e dei principi etici”, ma forse non tutti gli abitanti di Monaco e gli investitori sono così d’accordo.