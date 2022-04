È uscito dal carcere lo scienziato cinese che fece nascere tre bambini geneticamente modificati

Il professor Jiankui è diventato famoso nel 2018 per aver dichiarato di aver “creato” dei bambini geneticamente manipolati per resistere all’HIV. Questo, oltre alla fama, gli ha procurato un processo e il carcere. Ora, dopo 3 anni, Jiankui è fuori dal carcere. Lui non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Oltre a perdere il posto nella Southern University of Science and Technology nella città sud-orientale di Shenzhen, dove insegnava, e a finire in galera, fu condannato a pagare una multa di 3 milioni di yuan (circa 430mila euro).

La sua colpa è quella di aver utilizzato il metodo CRISPR per modificare geneticamente alcuni embrioni di bambini, da questo esperimento sono nati nel 2018 due gemelli, Lulu e Nana e l’anno successivo un bimbo di nome Amy. Lo scienziato ha sempre difeso la bontà del suo lavoro, vista la sua intenzione di dare ai bambini la capacità di resistere all’infezione di HIV. Secondo i media però lui e il suo team operarono illegalmente per “fama e profitto personali”, tanto che lo scienziato sperava che l'esperimento potesse valergli il Nobel.

La comunità scientifica cinese si è espressa negativamente riguardo l’esperimento, rilasciando una dichiarazione congiunta, firmata da 120 accademici che hanno dichiarato che qualsiasi tentativo di modificazione genetica sugli embrioni era una pazzia, rischiosa per la salute dei bambini da essi generati. Il dibattito etico quando si parla di modificazioni genetiche è ancora molto attuale d'altronde.