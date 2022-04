Il telescopio Hubble fotografa la formazione di un pianeta gigante e diverso dagli altri che conosciamo

Il telescopio Hubble di Nasa e Agenzia spaziale europea (Esa) è riuscito a testimoniare la formazione di un pianeta decisamente particolare: un esopianeta gigante, simile a Giove, ma 9 volte più grande. Si chiama AB Aurigae b e si è formato a grande distanza dalla sua stella madre, 93 volte più distante di quanto non sia distante la Terra dal Sole. Lo studio, portato avanti dagli astronomi dell'Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone sulla cima del vulcano Mauna Kea, nell'Isola di Hawaii, supporta la teoria che pianeti giganti possano essere formati da grandi quantità di gas che collassano nell instabilità gravitazionale.

Thayne Currie ed i suoi colleghi, che si sono occupati dello studio, suppongono che più pianeti potrebbero orbitare attorno ad AB Aurigae, poiché sono state osservate anche tracce di due pianeti embrionali candidati molto più lontani, alle distanze di 430 e 580 AU da AB Aurigae. Le osservazioni non si fermano e il cielo non smette di stupirci.