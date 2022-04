Georgina Rodriguez riceve da Ronaldo 100mila euro di “stipendio” per la cura dei figli

Georgina e Ronaldo hanno 2 figli insieme, e presto ne arriveranno altri due (gemelli) che Georgina ora tiene in grembo. In più lei si occupa anche degli altri figli del calciatore: Cristiano Jr, frutto di un rapporto occasionale ed Eva e Matteo, nati da madre surrogata. Per prendersi cura di tutti questi pargoli la compagna di Ronaldo spende un sacco di energie, ampiamente ripagate dallo “stipendio” che il calciatore le gira per farlo: 100mila euro al mese secondo il giornale catalano El Nacional. Ma Georgina sta lavorando molto alacremente anche alla sua carriera personale, come ha dichiarato in un’intervista dei mesi passati: “Sono consapevole che essere la sua compagna mi offre molte opportunità ma non sono solo la ‘compagna di’. Quello che ho in banca, per cui ho lavorato, l'ho costruito io. Sono orgogliosa del mio lavoro e di come ho gestito la mia carriera, trovando un equilibrio tra la mia dedizione professionale, personale e familiare”.

Georgina è un'influencer e modella con 30 milioni di follower e ha quindi la possibilità di guadagnare molto anche senza la paghetta di Ronaldo. Pare che i due, dopo 6 anni insieme, convoleranno a nozze, almeno secondo i tabloid spagnoli. D’altronde Ronaldo sapeva già che l’avrebbe sposata, doveva solo capire quando, come ha raccontato nel documentario “Io sono Georgina”, prodotto da Netflix: “Sono certo al mille per mille che la sposerò – ha affermato Ronaldo– Le dico sempre che quando tutto sarà in ordine nelle nostre vite, succederà. Potrebbe essere tra sei mesi, un anno o un mese”. A quanto pare il momento è arrivato, ma si attende la data ufficiale.