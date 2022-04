Charlotte Casiraghi malata come Charlene di Monaco?

Tempi bui per il Principato di Monaco. Charlotte Casiraghi, la secondogenita di Carolina di Monaco, nonché nipote di Alberto, è considerata una musa di Gucci ed è una delle donne più eleganti del nostro tempo. Ha 35 anni e due figli, è sposata dal 2019 col produttore cinematografico libanese-francese Dimitri Rassam, con cui però si vocifera che ci sia aria di crisi. Charlotte non starebbe bene, ma il suo sarebbe un malessere più psicologico che fisico: una depressione post parto che dura però da anni, da quando cioè ha dato alla luce il primo figlio fatto con Dimitri, Balthazar, il 23 ottobre del 2018. Ultimamente Charlotte ha tagliato al minimo le sue apparizioni pubbliche proprio a causa di una depressione che non la abbandona e che aveva già sperimentato in occasione delle due gravidanze, la prima avuta durante un precedente relazione con l'umorista marocchino Gad Elmaleh. La brutta situazione di Charlotte si aggiunge a quella di Charlene di Monaco che a quanto pare vorrebbe una separazione, seppur informale, da Alberto di Monaco, portandosi via i figli dal palazzo. Un periodo non proprio roseo per il Principato.