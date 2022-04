Il figlio di Beckham si sposa: una cerimonia da 300 invitati e 4 milioni di dollari

Brookyln Beckham, primogenito del calciatore David e di Victoria, si è sposato con Nicola Peltz, figlia di Nelson Peltz, investitore milionario americano. Da una coppia così non ci si poteva che aspettare una festa coi fiocchi, anche perché il matrimonio è stato a lungo rimandato causa covid. Alla fine si è celebrato in un villa da milioni di dollari a Palm Beach, in Florida di fronte alle Bahamas, con un party che è costato 4 milioni di dollari. Eleganti e classici gli sposi: lei in bianco in un abito firmato dalla maison italiana di Pierpaolo Piccioli, lui in smoking. Grande co-protagonista è stato papà David Beckham, cerimoniere e supervisore ufficiale della cerimonia; mentre i fratelli di Brooklyn,Romeo (19 anni), Cruz (16), sono stati scelti come testimoni.

Assenti invece Harry e Meghan Markle, che secondo i rumor dovevano essere presenti al ricevimento. Certo non sono mancati certo i big: Phil Neville, storico compagno di squadra di David Beckham, Marc Anthony, stella latina ed ex marito di Jennifer Lopez. C'erano anche la tennista Serena Williams, il rapper Snoop Dogg e lo chef Gordon Ramsay. Presente Eva Longoria, l'attrice di Desperate Housewives, e grande amica di Victoria, mentre non erano state presenti le Spice Girls.

