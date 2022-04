Australia: si accorge di essere incinta solo quando partorisce in doccia

Nel 2022 sembra una storia incredibile, eppure è successo: una donna non si è accorta di essere incinta fino a quando ha direttamente partorito in doccia, nel bagno di casa sua, senza sapere di essere in dolce attesa.

Dimitty una notte, verso l'1:30, non si è sentita bene e ha deciso di fare una doccia per rifocillarsi un po'. Ma uscita dalla doccia era di nuovo mamma!

"Non mi sentivo bene fin dalla sera prima - ha raccontato la donna - sono andata a dormire presto e, all'improvviso, mi sono svegliata con la strana sensazione di dover andare in bagno, ma allo stesso tempo di esserne impossibilitata. Il dolore era forte, ma non volevo svegliare mio marito e ho deciso di farmi una doccia. Nella doccia ho iniziato a spingere, ed è stato a quel punto che è venuta fuori la testa del bambino".

Dimitty ha partorito il piccolo Harvey, che quando è nato pesava 2,7 kg e stava bene, così come sua madre, decisamente sorpresa. Tutto ciò è potuto succedere per una serie di coincidenza: la donna ha spiegato che non ha prestato troppa attenzione al suo aumento di peso, dato che il suo ciclo era regolare e il test di gravidanza che aveva fatto era risultato negativo. La donna, aveva già due figli con il compagno, Nate e Darci, che sono molto contenti del nuovo arrivo; i genitori sono stati colti di sorpresa ovviamente, ma gli amici si sono dimostrati disponibili a dare una mano in caso mancasse qualcosa per accogliere il nuovo arrivato di soppiatto!