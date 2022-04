Isola dei Famosi: la mamma di Blind gli fa causa

I concorrenti dell’isola dei Famosi fanno parlare di sé non solo per quel che fanno in Honduras, ma anche per quello che accade fuori. Ad esempio sul concorrente Blind si è abbattuta l'ombra di una causa civile: la mamma si è rivolta al Tribunale per ottenere gli alimenti per lei e per il figlio sedicenne. La donna è in difficoltà economica e probabilmente ha anche colto al balzo la palla della visibilità del rapper, già ex concorrente di XFactor e oggi in gara all’Isola dei Famosi. Secondo le testate locali di Perugia, la donna si sarebbe già rivolta al giudice civile di Perugia per richiedere il contributo previsto dal codice civile, articolo 433 e seguenti, che obbliga a fornire un aiuto economico in caso di difficoltà dei familiari. La mamma, Valerica, sarebbe destinataria di un sussidio e assegnataria di un alloggio Ater e con un figlio minore (16 anni) a carico.

La vita del rapper, all’anagrafe Franco Rujan, non è mai stata facile, lo ha raccontato lui stesso, dalle ristrettezze economiche ai problemi con la droga: "La mia vita non è mai stata facile. Mi sono riscattato con la musica grazie ai miei amici. Blind vuol dire cieco, non guardare in faccia gli ostacoli e le critiche, tutto quello che ti può ostacolare. Quando ho smesso di fare uso di droghe ho iniziato a capire che valevo qualcosa", ha confidato in passato. La mamma invece lo accusa di essersi dimenticato della famiglia, una volta raggiunto il successo: ”Fino a vent’anni è vissuto con noi, poi dopo il successo, è andato a vivere per conto suo. Legittimo, ma ci ha voltato le spalle, tanto a me quanto a suo fratello”.

Vediamo se questo avvenimento influenzerà il suo percorso sull'Isola dei Famosi.