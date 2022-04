Luca Argentero fa 44 anni: la dedica della moglie è super romantica

L’attore torinese probabilmente più bello di sempre, ha compiuto 44 anni il 12 di aprile. Non sono mancati gli auguri a valanga, ma la dedica più bella e romantica arriva ovviamente dalla moglie Cristina Marino: “Auguri a mio marito. Auguri al padre di mia figlia. Auguri alla luce più potente che io abbia mai guardato. Buon compleanno amore mio”. Poche parole, dense di amore, a corredo di due foto in bianco e nero che li ritraggono in tutta la loro amorevole bellezza.

I due sono innamorati pazzi e non perdono occasione per dirlo al mondo, recentemente Argentero aveva dichiarato: “Nulla sarebbe così speciale se non fosse per quella ragazza speciale, che è Cristina. Nulla sarebbe così perfetto se non fosse per lei. Ti porta ad essere la migliore versione di te stesso per starle accanto nel modo giusto". I due condividono anche una grande passione per lo sport. Lei oltre che modella e attrice è anche istruttrice di fitness ed imprenditrice nel settore. Proprio per questo lui è diventato così attento alla forma fisica (come se avesse bisogno di essere più bello di così…). La coppia insieme ha una bambina di quasi due anni, Nina, che completa lo splendido quadretto familiare.