Johnny Depp parla la sorella: veniva picchiato e insultato dalla madre

In questi giorni è in corso il processo che vede contrapposti Amber Heard e Johnny Depp. L’attore ha citato in giudizio l’ex moglie per diffamazione, avendo lei riferito al Washington Post di presunti abusi domestici. Prima di concentrarsi sulle accuse di abusi sessuali riferite dalla ex moglie e sulle parole poco carine utilizzate proprio da Heard per definire Depp, in queste ore sono venute fuori altre rivelazioni riguardanti l’infanzia del divo di Hollywood: Christi Dembrowski ha raccontato dell’infanzia vissuta con il fratello Johnny Depp a Lexington, in Kentucky, e insieme alla madre, Betty Sue Palmer, definita una donna “molto nervosa” per usare un eufemismo. “Papà (John Christopher Depp) era sempre gentile, paziente, amorevole. Nostra madre tutto l’opposto: molto nervosa, ansiosa, arrabbiata. Gridava, gli urlava contro, lo colpiva, lo insultava”. Ai comportamenti della madre, pare che il piccolo Johnny non reagisse: “La lasciava gridare, permetteva che si sfogasse e finiva lì”, le vessazioni erano però molte, continua Christi: “Urlava, ci picchiava, ci tirava delle cose, ci insultava. Per ognuno di noi aveva dei nomignoli offensivi”. Nell’ascoltare questi racconti l’attore si è commosso tenendo il capo chino tutto il tempo.

Per picchiarli utilizzava soprattutto “dei ramoscelli che strappava da un albero”, racconta ancora la sorella e Johnny piangeva e se ne andava. “Ma anche da grande, quando lei gli tirava oggetti o lo menava, prendeva e si chiudeva nella sua stanza”, ricorda Christi.

forse anche per questa complessa storia famigliare Johnny Depp iniziò a fare uso di sostanze stupefacenti a 11 anni. Un rapporto certamente controverso quello tra Depp e la madre; al suo funerale nel 2018 disse: “È stato l’essere umano più cattivo che io abbia mai incontrato nella mia vita”, ma si è poi tatuato il suo nome sul braccio sinistro, per averla sempre con sé.