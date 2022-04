Tesla e il progetto del robot taxi elettrico sempre più vicino

Elon Musk ha annunciato l’intenzione di Tesla di produrre un taxi elettrico a guida autonoma che avrà un aspetto definito come futuristico. Per farlo ha scelto come occasione il Cyber Rodeo del 7 aprile organizzato per inaugurare la Gigafactory Tesla in Texas. Nell'occasione sono stati presentati il camion elettrico Semi e una nuova versione della Roadster, sono state annunciate le previsioni di produzione delle nuove Model Y (500mila unità all’anno con un prezzo di vendita più accessibile ai consumatori), ma poi Elon Musk si è soffermato sul suggestivo progetto del robotaxi elettrico, di cui Musk aveva anticipato qualcosa già nel lontano 2019 in occasione di un incontro con gli investitori. Pochi giorni il patron di Tesla ha confermato: "Ci sarà un robot-taxi dedicato e avrà un design piuttosto futuristico".

L’idea è quella di creare una flotta che potrebbe competere con Uber e simili servizi. Non esiste però una data per l’uscita del taxi del futuro. Ma il robot-taxi potrebbe diventare il primo veicolo a sperimentare effettivamente la nuova tecnologia Full Self-Driving (Fsd), che ad oggi arranca a causa soprattutto delle controindicazioni legate all’applicazione sicura di una guida autonoma all’interno del traffico urbano. Per ora infatti il sistema di guida autonomo ha in realtà bisogno di supervisione umana.

Come al solito tantissimi i progetti in vista di Musk, tra cui Optimus, il robot umanoide di Tesla, ma per vedere quali effettivamente vedranno la luce, occorre attendere le rivelazioni del mercato.