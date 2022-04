Come fanno i cani a conquistarci con gli occhi?

I cani sono capaci di intenerire con lo sguardo, non è un caso, ma un’abilità che hanno imparato negli anni. Un gruppo di ricerca della Duquesne University di Pittsburgh, in Pennsylvania, ha provato a capire le origini dell’espressività canina. Lo ha fatto studiando le differenze tra cani e lupi; alcune caratteristiche “espressive” appartengono però solo ai cani. Lo studio è stato raccontato all’Experimental Biology Meeting.

I muscoli che regolano le espressioni facciali si chiamano muscoli mimetici e, in noi esseri umani, sono composti in gran parte da fibre in grado di contrarsi ed espandersi velocemente; per questo siamo in gradi di cambiare rapidamente espressione, mentre fatichiamo a mantenere a lungo la stessa espressione. Anche nei cani e nei lupi sono presenti queste fibre (fibre veloci), oltre alle fibre lente. Nei cani però esistono molte più fibre veloci che fibre lente, mentre nei lupi la proporzione è inversa. Questo fa sì che i cani possano cambiare espressione più rapidamente, una caratteristica acquisita in anni di evoluzione e contatto con l’uomo. Questa trasformazione li rende in grado di comunicare più efficacemente con gli esseri umani. Sono stati proprio gli umani in secoli di domesticazione a selezionare le specie più espressive, favorendo l’evoluzione delle fibre muscolari adatte alla comunicazione. I cani hanno perciò un muscolo mimetico in più rispetto ai “parenti” lupi. Sarebbe proprio quello il muscolo responsabile degli occhietti dolci e delle espressioni più tenere dei cani, cosa che i lupi, anche volendo, non saprebbero fare.