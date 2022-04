Johnny Depp in tribunale si difende: “Non ho mai picchiato mia moglie”

Dopo sei lunghi anni da quando questa storia è cominciata, l’attore si è difeso in tribunale durante il processo che lui stesso ha intentato per diffamazione contro l’ex moglie Amber Heard che lo aveva accusato di violenze domestiche: "Non ho mai picchiato la mia ex moglie. Non è mai successo niente del genere".

Il processo è iniziato alcuni giorni fa con la testimonianza commovente della sorella di Depp che ha raccontato gli abusi della madre sull’attore, ancora bambino. Ma ora è il momento per lui di prendere la parola e raccontare la sua verità. L’attore ha poi specificato il perché di una causa legale: "Il mio obiettivo è la verità perché mi ha ucciso il fatto che tutte queste persone che avevo incontrato nel corso degli anni hanno pensato che fossi un imbroglione", ha confessato.

L’attore ha negato in tutto e per tutto di avere mai alzato un dito contro la moglie che a suo dire si sarebbe inventata le violenze con accuse che ha definito inquietanti e atroci.