Harry e Meghan sono stati invitati sul balcone di Buckingham Palace per il Giubileo di Platino

I primi timidi segni di distensione si erano visti nelle settimane passate, culminati con la visita in gran segreto di Harry e Meghan a Windsor per salutare nonna regina. Harry stesso, parlando alla Bbc ha teneramente dichiarato: “È stato bello rivedere la nonna”. Sembra quindi che il loro incontro sia stata una piacevole riunione di famiglia e non una resa dei conti per i tanti smacchi ricevuti a distanza da Sua Maestà (vedi la passata intervista clamorosa a Oprah Winfrey). Secondo The Telegraph la regina ha approfittato della visita per invitare i duchi di Sussex alle celebrazioni per il suo Giubileo di Platino, non solo, ma la regina vorrebbe che i duchi fossero insieme ai piccoli Archie e Lilibet Diana (figli della coppia) e al resto della famiglia reale, sul balcone di Buckingham Palace durante il momento più importante delle celebrazioni, il Trooping the Colour. Harry e Meghan, avendo rinunciato ai loro obblighi istituzionali non avrebbero alcun ruolo ufficiale durante le celebrazione, ma Sua Maestà li vuole comunque al suo fianco. E se la nonna è sempre la nonna, ed è pronta a lasciare ogni dissapore alle spalle, non si sa come William e Kate, ma anche papà Carlo avranno accolto la notizia, visto che con loro i rapporti sono ancora parecchio tesi. Staremo a vedere cosa risponderanno Harry e Meghan all’invito e se i figli, piccoli e innocenti, saranno in grado fare da collante per una Royal Family riunita e al completo.