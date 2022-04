Michelle Hunziker beccata davanti allo stesso hotel di Giovanni Angiolini

Non c’è tregua per Michelle Hunziker, finita nuovamente nel mirino dei paparazzi insieme a Giovanni Angiolini, il medico influencer che pare essere la sua nuova fiamma. Un mese fa erano stati pinzati dal settimanale tedesco Bunde mentre si baciavano teneramente. Oggi sono stati immortalati mentre escono (prima una e poi l’altro) da un albergo milanese vicino alla stazione centrale.

Prima è uscita lei che si è allontanata a bordo della sua sobria spider rosa, sfrecciando per le vie della città, poi è toccato a lui che si è diretto verso la stazione, valigia alla mano, direzione chissà dove.

Non si può dire con certezza che i due facciano coppia fissa, Hunziker ha chiuso da poco il suo matrimonio con Tomaso Trussardi, durato dieci anni e che comunque ha ancora un ruolo importante nella sua vita. La conduttrice sembra pronta a rimettersi in gioco, però, stando alle sue dichiarazioni: “Le persone che dicono ‘ho sofferto quindi mi chiudo’ fanno una vita sacrificata. Io mi innamoro, brucio: certo, la caduta è terrificante, ma poi ti rialzi. Ho visto gente rimettersi in gioco a 60 anni ed è rinata. Se uno è perfetto, non rischia mai, fa una vita che non potrebbe essere la mia. A me piace buttarmi e vivere intensamente”. Restiamo con il dubbio, ma gli indizi sono già molti.