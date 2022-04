Per essere più felici bisogna spegnere lo smartphone

La tecnologia se usata con troppa insistenza, stroppia, come tutto. Una ricerca condotta dal team di psicologi ed altri esperti della Ruhr-Universitat Bochum in Germania, e appena pubblicata su Journal of Experimental Psychology, ha confermato che spegnere il cellulare fa vivere meglio le persone. Con il telefono oggi è possibile fare tutto: informarsi, pagare, guardare un film, con il rischio di vivere appiccicati allo smartphone 24 ore su 24.

Il team guidato dalla dott.ssa Julia Brailovskaia del Centro di ricerca e trattamento sulla salute mentale della Ruhr-Universitat Bochum si è chiesto quanto tutto questo fosse salutare. Gli studiosi hanno reclutato 619 persone e le hanno divise in tre gruppi: 200 persone hanno completamente messo da parte lo smartphone, 226 hanno ridotto l’uso del telefono di un’ora al giorno e 193 persone hanno continuato a usarlo normalmente. I risultati hanno evidenziato che disintossicarsi dal telefono fa bene: "Abbiamo scoperto che sia rinunciare completamente allo smartphone sia ridurne l'uso quotidiano di un'ora hanno avuto effetti positivi sullo stile di vita e sul benessere dei partecipanti", commenta Julia Brailovskaia. "Nel gruppo che ha ridotto l'uso, questi effetti sono durati anche più a lungo ed erano quindi più stabili rispetto al gruppo dell'astinenza". Già dopo una settimana le abitudini dei partecipanti allo studio sono cambiate e sono rimaste invariate anche dopo la fine dell'esperimento. A distanza di 4 mesi dalla fine dell’esperimento i partecipanti al gruppo “privato” del telefono, usavano in media il telefono per 38 minuti in meno di prima dello studio. Chi faceva parte del gruppo che doveva trascorrere un’ora in meno al giorno, dopo la fine dell'esperimento aveva diminuito l’utilizzo del telefono fino a 45 minuti al giorno. Insieme a un minore uso del telefono si è evidenziata una maggiore soddisfazione generale e più tempo per fare attività fisica, mentre sono diminuiti i sintomi da ansia e depressione e il consumo di nicotina.

In sostanza "non è necessario rinunciare completamente allo smartphone per sentirsi meglio. Potrebbe esserci un tempo di utilizzo giornaliero ottimale", conclude Brailovskaia.