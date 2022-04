Ronaldo e Georgina finalmente a casa dopo il lutto e la nascita della figlia

Cristiano Ronaldo ha postato una foto con la famiglia al completo, finalmente riunita sul divano di casa. Tra le braccia ha l’ultima arrivata di casa Ronaldo: la bimba partorita da Georgina Rodriguez mentre il gemello non è sopravvissuto al parto. Nel post il calciatore ha voluto mandare un messaggio ai fan: “Casa dolce casa. Gio e la nostra bambina sono finalmente insieme a noi. Vogliamo ringraziare tutti per tutte le belle parole e gesti. Il vostro supporto è molto importante e tutti abbiamo sentito l'amore e il rispetto che avete per la nostra famiglia. Ora è il momento di essere grati per la vita che abbiamo appena accolto in questo mondo”.

Solo pochi giorni fa la coppia aveva annunciato il lutto per la morte del bimbo durante il parto, un momento davvero difficile per la coppia Ronaldo-Rodriguez che ha ricevuto l’affetto di tutti i tifosi e dei fan, come dimostra il video postato dal calciatore che mostra tutto lo stadio applaudire in segno di vicinanza alla coppia. “Un mondo... Uno sport... Una famiglia globale... Grazie, Anfield. Io e la mia famiglia non dimenticheremo mai questo momento di rispetto e compassione” , ha scritto Ronaldo nella didascalia del video.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano)