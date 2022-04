La love story tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè è finita

Fino a qualche giorno fa parlavano di inseminazione artificiale come possibilità di avere un figlio e adesso, invece, la doccia fredda: Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si sono lasciati. L’ex nuotatore ha dato l’annuncio ai fan attraverso una storia Instagram, in cui ha scritto: "In questo mese dal termine del Gf Vip abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore - scrive Manuel - tutti quelli che hanno sostenuto e amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del Gf rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale".

Qualche crepa si era già intravista nei giorni scorsi con le tensioni tra il padre di Manuel e la principessa, diventate di dominio pubblico. Nulla però faceva presagire a una fine così imminente. Dal canto suo Lulù ha parlato dal suo profilo e in una storia Instagram ha spiegato il suo punto di vista, cioè che la loro rottura sia avvenuta per colpa di interferenze esterne: “Volevo dirvi che purtroppo la notizia è vera, mi dispiace ovviamente. Non era questo il programma della nostra relazione. Non è colpa né mia né di Manu ma di terze persone che si sono messe in mezzo in questa relazione, hanno cercato di metterci contro”. Il riferimento di Lulù neanche troppo velato, sembra essere proprio alla famiglia di Manuel che probabilmente non ha mai visto di buon occhio la loro relazione. Ora occorre attendere qualche giorno per capire se si tratti del solito tira e molla a cui ci hanno abituato anche dentro la casa del GfVip o se la rottura è tristemente definitiva.