Megan Fox e Machine Gun Kelly bevono il sangue dell’altro

Si era già parlato in passato della “strana” abitudine della coppia formata da Megan Fox e Machine Gun Kelly che avevano dichiarato di bersi il sangue a vicenda, ma l’attrice è tornata sull’argomento, fornendo ulteriori dettagli sulla questione: “Immagino che bere il sangue l'uno dell'altra possa fuorviare il pensiero delle persone, potrebbero immaginarci con i calici in mano in stile 'Game of Thrones' - ha spiegato -. Sono solo poche gocce in realtà".

Si tratta di un rituale e aggiunge circa le sue abitudini “esoteriche”: "Io leggo i tarocchi, sono appassionata di astrologia e mi dedico ad una serie di pratiche metafisiche e meditazioni. Mi dedico a rituali quando c'è novilunio e plenilunio. Quando lo faccio", bere il sangue "è un passaggio e viene fatto per un motivo. È una situazione controllata in cui ci diciamo 'versiamo qualche goccia di sangue e beviamola'".

Megan Fox, 35 anni, sposerà il rapper 31enne, con il quale da un paio di anni ha intrapreso una relazione dopo la fine del matrimonio con Brian Austin Green con cui ha avuto tre figli nati tra il 2012 e il 2016. La loro è una relazione "magica".