Un prete e una suora si innamorano e decidono di lasciare la Chiesa per vivere il loro amore

Un prete e una suora possono essere solo protagonisti di una buona amicizia o al massimo di una barzelletta sciocca. In questo caso sono stati al centro di una vera storia d’amore.

Daniel Genovesi e Mercedes Tarragona erano rispettivamente un sacerdote e una suora, entrambi residenti in Argentina; qui le loro strade si sono unite e subito intrecciate in quella che sembrava solo una grande affinità spirituale, alimentata dall’amore per Dio che i due condividevano. Mercedes Tarragona aveva 22 anni quando conobbe Daniel, 26, ma nessuno dei due sapeva cosa fosse l’amore: “Io non sapevo cosa mi stava succedendo - ha raccontato Mercedes – era una cosa bella, ma non sapevo cosa fosse. Se avessi saputo che si trattava di amore, non me lo sarei concesso”.

Anche a Daniel stava succedendo qualcosa: “Fui sorpreso da quel che mi succedeva, sei mesi dopo averla conosciuta, la mattina di Natale sentì il forte desiderio di chiamarla al telefono. Non so perché, ma so che alzai la cornetta e pensai che stava succedendo qualcosa”. Quel qualcosa era effettivamente amore. Quando Mercedes si rese conto dei suoi sentimenti decise di trasferirsi in un’altra città, ma a quel punto anche Daniel sapeva che si trattava di amore. Con grande difficoltà interiore decisero di abbandonare la Chiesa e di imparare a vivere come una coppia. Per farlo si trasferirono in una grande città, Buenos Aires, dove si sposarono ed ebbero anche due figli. La loro storia è stata raccontata anche sui social dal portale di news Ñuble Noticias Prime. E alla fine l'ex prete e la ex suora vissero felici e contenti.