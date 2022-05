Ilary Blasi e la gaffe con Cicciolina: “Nulla ti scureggia”

Tutti i conduttori e i personaggi più famosi dello spettacolo hanno almeno una gaffe all’attivo, ma Ilary Blasi vuole strafare e ne ha già accumulate una buona dose. Durante l’Isola dei Famosi, riferendosi alla "palapa", cioè il luogo dove i concorrenti siedono per le nomination, l’aveva definita la "patata" e poi la "pelata". Ma ieri durante la puntata si è superata, parlando con Ilona Staller in attesa del verdetto sul televoto ha cercato di farle forza: “Nulla ti scoraggia” avrebbe voluto dirle, invece quel che ha detto è “Nulla ti scureggia”. Nente fa più ridere che parlare di peti, soprattutto in tv. Per riprendersi la conduttrice ha dovuto chiedere aiuto a Nicola Savino che ha sapientemente sdrammatizzato una situazione già ilare. "Succede a tutti, poi ci si riprende", scherza Savino e finge di chiamare Simona Ventura, storica conduttrice del reality: "Devi venire, che lei ha detto scoreggia".

Nel frattempo su Twitter si scatena l'inferno dei meme e degli sfottò. Eppure Blasi è sempre apprezzatissima, perchè, attacco di ridarola a parte, sa come riprendere il mano le redini della trasmissione e continuare a condurre tra momenti seri e meno seri.

Alla fine a lasciare la trasmissione è proprio Ilona Staller che speriamo non si scoraggi, davvero, mentre proseguono le tensioni tra i naufraghi. Questa volta a tenere banco è la lite tra Clemente Russo e Laura Maddaloni e l'attore Nicolas Vaporidis che ha addirittura riferito di sentirsi minacciato dai due atleti. Migliore attrice non protagonista: Ilary Blasi!